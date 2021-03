Atocha 11-M 2021

En defensa de las víctimas de los atentados cometidos en agosto del 2017 en Alcanar, Barcelona y Cambrils nuestra asociación se ha personado como acusación Popular y también como acusaciones particulares en el juicio que se ha celebrado desde noviembre del pasado año hasta febrero de este año y que ha quedado visto para sentencia. Seguimos trabajando también para que la reforma prevista de la Ley del 17 de octubre de 2018 para la Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid no deniegue solicitudes de indemnización por unos requisitos de empadronamiento que nosotros consideramos injustos, discriminatorios e infundados, y lesiona derechos fundamentales.

Pasados 17 años del 11 de marzo de 2004, la construcción de la memoria del 11-M es otra tarea necesaria para que no se produzcan actuaciones como la llevada a cabo por el Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix con el traslado y modificación del monumento Homenaje a las víctimas del 11 de marzo, un monumento inaugurado en 2005, que cambian de lugar y reinauguran en 2014 y al que en 2018 de forma chapucera le sueldan una chapa con el nombre de 242 guardias civiles asesinados por ETA. Desde el punto de vista de la memoria es una falta de respeto a un monumento de homenaje a las víctimas del 11 de marzo. Y también una falta de respeto a la memoria de los guardias civiles fallecidos en acto terrorista, que se merecen, y que nosotros solicitamos, un monumento en condiciones. En definitiva, ni las víctimas del 11-M, ni los 242 guardias civiles fallecidos en acto terrorista, se merecen la artimaña propiciada o consentida por el Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix. Ante diferentes instituciones hemos iniciado la correspondiente protesta para que el monumento vuelva a su ubicación y estado original.

En esta línea de la memoria, instamos a las instituciones correspondientes a que se lleve a cabo la realización de la sede del Centro Memorial en Madrid dedicado a las víctimas del terrorismo yihadista, conforme al compromiso acordado en el 2014 por el Gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy, corroborado en febrero del 2019 por el Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez.

Es también en este ámbito de la memoria del 11-M que quiero referirme a dos cuestiones relevantes surgidas posteriormente a la conmemoración del 11-M del año 2019. Las tenía previsto decir el año pasado, pero desconvocamos el acto ante las noticias que nos llegaban del avance de la pandemia. Así es que las voy a decir hoy. Por lo tanto, para su comprensión háganse a la idea de que estoy hablando el 11 de marzo de 2020, el 11 de marzo del año pasado, diciendo lo siguiente:

Como creo que saben, Pedro J. Ramírez, uno de los adalides de las teorías de la conspiración sobre el 11-M, salió de la dirección del periódico El Mundo en el 2014, cuando sus teorías conspirativas ya no daban más de sí. Le sustituyó en la dirección del periódico su mano derecha, Casimiro García-Abadillo, que también compartió con Ramírez dichas teorías conspirativas. Solo estuvo 14 meses y le sustituyó David Jiménez, quien solo estuvo un año, de mayo de 2015 a mayo de 2016. Pues bien, en abril del año 2019, David Jiménez, publicó su libro El Director, que en las páginas 63 y 64, dice lo siguiente:

“Cuando años después el terrorismo islámico provocó una masacre en Madrid, el 11 de marzo de 2004, el equilibrio de nuestras virtudes y defectos se decantó del lado de los segundos y nos llevó a cometer el error que marcaría a El Mundo para siempre. El Gobierno del Partido Popular, al que nos habíamos acercado en exceso —eran los días en que Jota jugaba al pádel con el presidente y acudía de invitado a la boda de su hija—, intentó culpar del atentado a la banda terrorista ETA. La decisión de participar en la guerra de Irak unos meses antes había sido muy impopular y Aznar temió que una autoría islámica les haría perder las elecciones, que se celebraban tres días después. Jota creyó la versión del Gobierno y, cuando la realidad nos mostró que no era así, en lugar de rectificar nos embarcamos en una huida hacia adelante que nos llevó a publicar durante años supuestas investigaciones para reafirmar nuestra teoría de una gran conspiración. Era difícil encontrar a alguien en la redacción que pensara que lo que estábamos haciendo tenía algún sentido, pero más difícil era encontrar a alguien que tuviera las agallas de decírselo al director. Todos, unos desde las cercanías de El Despacho y otros, como yo, desde la comodidad de una corresponsalía, callamos mientras el diario convertía coincidencias en evidencias, se alimentaba de informaciones poco fiables de la facción policial que degeneraría en Las Cloacas, exageraba cualquier elemento que ayudara a defender su versión —y ocultaba datos que pudieran contradecirla—, se camelaba a testigos para que defendieran nuestras informaciones y buscaba la destrucción de la reputación de cualquiera, juez, policía o periodista, que no siguiera nuestra estela. Quienes disintieron, como Sindo Lafuente y Borja Echevarría, negándose a trasladar aquellas informaciones a la web del diario que dirigían, fueron purgados. Los que se sumaron con más entusiasmo a las fantasías del director fueron promocionados. Las desventajas de una dirección personalista y sin una estructura de gestión, dependiente de los golpes de brillantez de una sola persona, habían quedado en evidencia. Jota jamás lograría demostrar sus teorías, decepcionando por igual a quienes las creyeron y a quienes nunca lo hicieron. El Callado, nuestro jefe de Nacional, definiría en una reunión en la Pecera: ’Quedamos atrapados en una mentira y no importa que en su origen nos la creyéramos. Una vez dentro, no supimos o no quisimos salir de ella”.

“Una década después esa mentira seguía persiguiéndonos y cada vez que iba a un foro a hablar de la renovación del periodismo alguien me recordaba que éramos los voceros de la conspiración nunca probada del 11-M. Pensé pedir disculpas públicas por aquello, en un intento de dejar atrás nuestro legado más oscuro, pero no quería juzgar públicamente el trabajo de mis antecesores. Estaba diciendo, eso sí, a que nunca volviéramos a hacer nada parecido”.

La otra cuestión es más reciente, de hace un poco más de un mes. El que fuera Ministro de Asuntos Exteriores entre 2011 y 2016, José Manuel García Margallo, ha publicado su libro Memorias heterodoxas de un político de extremo centro. Con este motivo, el periódico El País publicó un artículo sobre este libro y nos cuenta una cuestión sobre el 11-M que ya sabíamos, pero no por el hecho de saberlo deja de ser interesante que lo diga un político del Partido Popular. Dice así: “El 11-M entraron Pedro Arriola y Paco Villar y les pregunté: ’¿Sabemos quién ha sido? ’Todavía no –me respondieron–. Si ha sido ETA nos salimos del mapa, pero si han sido los yihadistas nos vamos a casa”. Desde luego, no pudo estar más certero en el diagnóstico. Hasta aquí lo que tenía previsto decir el pasado año y no pude decir, y he dicho ahora.