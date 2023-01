Casi tres semanas fue el tiempo durante el que doce niños, de entre once y dieciséis años, quedaron atrapados en la cueva Tham Lugug en Chiang Rai (Tailandia). Milagrosamente todos ellos pudieron salir con vida gracias a una compleja operación de salvamento, en la que participó un equipo internacional de buzos

Quizás el nombre de Merhan Karimi Nasseri no nos diga nada, pero quizás sí su historia. Este hombre, procedente de Irán, se vio forzado a vivir en la sala de salidas de la terminal 1 del aeropuerto de París-Charles de Gaulle entre el 8 de agosto de 1988 y julio del año 2006.

Su problema no era otro que haber pasado cuatro meses en prisión por no tener documentación, a la salida se le negó el pasaporte y adquirió la situación de apátrida, por lo que no tenía a donde ir y, quizás lo peor, a donde volver.