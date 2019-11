Atropellan a una mujer después de responder un test sobre seguridad vial: y se abre el debate

Es uno de los vídeos más compartidos en Twitter en las últimas horas. Una mujer se ha parado ante la cámara de la cadena local IB3, de las Islas Baleares, para responder a un cuestionario sobre seguridad vial.

El periodista le hizo las cuestiones a la ciudadana sobre el uso del patinete eléctrico en el que iba montada.

“No se puede ir por ningún sitio que no sea carril bici o la acera, todavía no es obligatorio el casco, no se pueden llevar auriculares y he leído que de noche se puede ir por todas partes a las 22 de la noche más o menos”, ha respondido la mujer.

“Perfecto, aprobadísima. Gracias”, ha respondido el reportero, que instantes después se ha llevado uno de los sustos de su vida.

La joven avanzó por el carril bici habilitado en el paso de cebra pero justo antes de llegar al otro lado un coche la ha atropellado. El vídeo lo han compartido más de 15.600 personas y está a punto de llegar al medio millón de visitas.