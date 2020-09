No hay preguntas sobre la educación, solo preocupación por reanudar el sistema educativo.

La situación plantea otro tipo de preguntas que exigen otro tipo de respuestas. No se ha reflexionado sobre la educación. Nada de esto ha ocurrido. Si no hay nada que cuestionar no hay nada que cambiar. No se soluciona, basta con reajustar. Se pulsa “ON” y se enciende otra vez. Se reinicia la producción.

La Covid-19 se atiende en las aulas como una “anécdota externa ” ajena a la educación. No hay ninguna atención al aprendizaje sobre el momento que vivimos. Todo lo contrario, se expulsa la reflexión de las escuelas y el aprendizaje es acotado, modificado y adaptado. Así se consigue un mayor control del sistema educativo. Simplemente es tratado como cualquier otro sistema de producción neoliberal.

De niño jamás aprendí del todo el “padre nuestro”, ahora soy capaz de recitar a mis alumnos el “protocolo Covid” de carrerilla. Dentro de la actual “educación penitenciaria” los profesores ya teníamos la añadida imposición de ser “celadores”, ahora también seremos sanitarios. La escuela se convierte en un espacio de control a través de un concepto sanitario. Si a esto le sumas la idea de alarma, consigues que se parezca más a un “geriátrico escolar ” que a una escuela.

Las puertas que podrían haber llevado a la educación hacia otros lugares permanecerán cerradas. El “aula Covid” está abierta.