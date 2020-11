Aumentan los dolores de mandíbula: ¿Son por culpa de la mascarilla?

El uso incorrecto de la mascarilla

Por último, si no se cambian o no se limpian adecuadamente, en el caso de las máscaras de tela, también pueden convertirse en un elemento acumulador de microorganismos patógenos.

Un golpe a la salud mental

Los factores que intervienen son muy variados. La falta de confianza en los sistemas sanitarios, el aumento de la higiene y de los comportamientos evitativos (no nos damos la mano, no nos abrazamos, no nos damos besos, etc.), la carencia de información o la desinformación, transmiten miedo y crean un ambiente tenso y depresivo que interfiere en muchas actividades de la vida diaria. Incluso en la capacidad de conciliar el sueño.