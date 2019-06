Autocrítica desde Vallecas

A estas alturas ya se han publicado tantos análisis electorales que es difícil decir algo nuevo. Hasta yo me he atrevido a hacer mis pinitos y escribir sobre el intrincado triunfo del Partido Socialista, sobre los Ciudadanos en su laberinto y hasta sobre la necesidad que tiene este país de una derecha democrática de corte europeo.

Lo de escribir sobre la ultraderecha no me apetece nada. Es algo genético, hereditario, innato, aprendido también. La ultraderecha me supera como tema para escribir algo racional. Da, tal vez, para una película, una novela, algún cuento, un GIF, pero es imposible describir las perversiones tan sólo desde el entendimiento, la razón, el análisis.

Sin embargo, el retraso en escribir sobre la izquierda a la izquierda del PSOE, obedece a otras razones. No es tan difícil hablar de algo cuando lo miras desde lejos o, al menos, desde fuera. Pero la cosa se torna mucho más complicada cuando hablas de gente conocida, cercana, amigos, vecinos, familiares. Mucho más espinosa cuando entran en juego sus ilusiones, sus ideales y sus necesidades.

Cuando pienso en ese nosotros, me viene a la cabeza mi amigo Manuel, anarquista, afincado en la España vaciada y perteneciente al pueblo de los Nadies. Le gusta decirme: ”Estoy tan acostumbrado a perder que ganar tiene que ser la hostia y hasta me jode″. Algo de eso hay en esta derrota electoral que se produce tan sólo una legislatura después de lo que se presentaba como el ascenso imparable de quienes, en muy poco tiempo, disputarían el puesto a un Partido Socialista en desbandada y sumido en el desconcierto.

No es una derrota de Podemos. Lo es también de Errejón, de Izquierda Unida, de las famosas confluencias y grupúsculos que han tirado de la cuerda hasta romperla, de Manuela Carmena, o Ada Colau (aunque consiguieran mantener sus alcaldías gracias a alguna pirueta) y de cuantos se quedaron por el camino y han intentado presentar alternativas electorales más o menos personalistas.