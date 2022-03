Ayer dependimos del material sanitario; hoy, del gas. ¿Mañana de la tecnología?

Vivimos en tiempos convulsos y cada día nos encontramos con más motivos para ambicionar una autonomía europea. No me malinterpreten, no estoy hablando de volver a la autarquía o de abandonar el comercio internacional. Lo que digo es que cada vez se hace más difícil seguir como hasta ahora, dándole la espalda a nuestras carencias, en lugar de tomar cartas en los asuntos importantes para no ceder ante los chantajes de nadie.