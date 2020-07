"Ayer me llevé una alegría": la confesión de Illa sobre la victoria del Real Madrid

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha desvelado esta mañana en una entrevista en Onda Cero que este mismo viernes la Generalitat de Cataluña anunciará nuevas medidas para contener los brotes de Lleida y Barcelona. Illa ha reconocido que la situación les preocupa “profundamente”, e incluso que el grado de inquietud es “algo superior” a cuando terminó el estado de alarma.

No obstante, el titular de Sanidad ha tenido otras palabras más positivas. “Ayer me llevé una alegría”, ha afirmado con relación a las celebraciones que se produjeron la noche del jueves tras la victoria del Real Madrid que aseguró el título de Liga al equipo madrileño.

“Me da esperanza”

“El Real Madrid se hizo con el campeonato de Liga y la gente fue absolutamente respetuosa con las indicaciones que dimos, y esto lo quiero agradecer. Es una nueva muestra del nivel de concienciación de la ciudadanía”, ha señalado el ministro.

“Es compatible manifestar la alegría con tener conciencia de que hay un virus entre nosotros”, ha proseguido, mientras añadía que esta es la actitud que está mostrando “la inmensa mayoría de la población”.

“La gente se comportó de una manera exquisita y a mí esto me da esperanza, porque si vamos por este camino y la gente es consciente de que tiene que ir con mucho cuidado y de que si tiene síntomas no debe salir, no hará falta que tomemos medidas más drásticas”, ha recalcado Illa.

No obstante, Salvador Illa no ve claro, por el momento, que el público vuelva a los estados, ya que “presenta riesgos”. “Por lo que he hablado con los expertos, hoy diríamos que no y esperaríamos a septiembre. No hemos de correr riesgos innecesarios. Entiendo que la gente quiere ir, pero hay que tener prudencia porque eventos así pueden ser diseminadores del virus”.