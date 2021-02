"Ayer no hice bien mi trabajo": Joaquín Prat pide perdón por lo que sucedió en 'Cuatro al día'

Joaquín Prat, presentador de Cuatro al día, pidió perdón a la audiencia este martes después de un error que cometió en el programa anterior.

Tanto el conductor como sus colaboradores estaban debatiendo sobre el éxodo de youtubers a Andorra para pagar menos impuestos. Para ello, hablaron con Roma Gallardo y Rubén Gisbert, dos creadores de contenido que se han quedado en España y siguen tributando aquí

Los youtubers denunciaron que algunas empresas de comunicación como Mediaset España reciben subvenciones de dinero público. Prat lo negó y dijo que “es una empresa privada que cotiza en bolsa y perfectamente saneada que no recibe subvenciones, sino que vive de la publicidad, al igual que vosotros”.

Gisbert le leyó un decreto en el que se dice que se establecía una subvención de 15 millones a los medios de comunicación, de la que tres millones iban a parar a Mediaset. “Está bien, desconocía yo ese dato. Tres millones no creo que sea una cantidad demasiado elevada, porque esto es una empresa privada que cotiza en bolsa”, afirmó Prat, que añadió después que Mediaset había renunciado a esa subvención.

Este martes, el presentador corrigió sus palabras y pidió perdón a la audiencia: “Quiero pedirles disculpas a ustedes, a los que nos ven todos los días porque ayer no hice bien mi trabajo, no me preparé bien la entrevista como debía haberlo hecho una periodista, no tenía todos los datos... Y eso va en el debe de quien les habla. Como a quien me debo es a ustedes, les pido disculpas”.

Prat aseguró que Rubén Gisbert dio un dato correcto respecto al dinero en subvenciones que recibieron las cadenas privada para lo que se llama la implantación de la TDT en el 96% del territorio español.

“Yo desconocía ese dato, debía haberlo conocido para rebatir a Rubén y contarles a ustedes en qué se emplearon esos tres millones de euros o el montante total de 15 millones. No lo hice porque no hice bien mi trabajo, así que les pido disculpas”, añadió el presentador.