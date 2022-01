¡Ayuda! Mi pareja ya no me pone

“A menudo, tras la emoción inicial, una relación se asienta en la costumbre, pero eso no tiene por qué significar que vivas una vida aburrida. Salid de viaje y haced planes, porque si no, no se van a hacer solos. No tiene por qué ser algo caro; un paseo por la nieve y un picnic de invierno pueden ser planes maravillosos que reforzarán vuestra conexión por la experiencia compartida”.