Cómo ayudar a alguien que está sufriendo depresión por primera vez en su vida

Las conversaciones sobre salud mental y depresión pueden ser complicadas. Es normal que no siempre sepas cómo responder o qué hacer cuando alguien está viviendo su primer episodio de depresión, sobre todo si también es tu primera vez en esa tesitura. No obstante, los expertos insisten en que no digas tópicos como “es solo una fase” o “sé más positivo”, ya que hacen más mal que bien.