Policías que se manifestaban lanzan botes de humo al Ayuntamiento de Cádiz en mitad de un pleno

El momento se ha podido captar durante la retransmisión del pleno que estaba realizando Onda Cádiz. El regidor ha anunciado un receso de veinte minutos que, finalmente, no ha sido así, ya que se ha tenido que desalojar el edificio.

“Todas las reivindicaciones me parecen legítimas, pero tengo que condenar la actitud de los manifestantes en la medida que la violencia siempre hace que se pierdan los argumentos y la razón”, ha dicho González.



El alcalde cree que “un policía local tiene que serlo siempre, esté o no esté de servicio, y no puede consentir este tipo de actitudes”.



El pleno municipal, celebrado de manera telemática pero con varios concejales en dependencias del Ayuntamiento, se estaba desarrollando mientras en el exterior los sindicatos de la policía local UPLBA y SPLCA, que demandan mejoras salariales, protestaban con pancartas y gritos.



Durante la protesta se ha lanzado un bote de humo que ha llegado al balcón municipal, en cuya planta se encontraba el alcalde, mientras que otro ha entrado por la puerta principal, con lo que el humo se ha extendido rápidamente por todo el Ayuntamiento.