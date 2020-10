Ayuso acusa a Sánchez en el 'Financial Times' de romper el "consenso de las dos Españas" y querer solo "una forma de pensamiento"

Ayuso sostiene que el choque entre administraciones “es más un problema político, no de salud, porque Madrid estaba haciendo las cosas bien”, antes de que se impusieran las restricciones actuales, el estado de alarma decretado por el Ejecutivo central. “Justo cuando habíamos aplicado medidas sensatas y justas, que estaban dando resultados, el Gobierno español decidió rápidamente cambiar su discurso e imponer un modelo de encierro muy diferente, que es muy malo para la economía, no resuelve el problema y ha sido rechazado por los tribunales”, defiende.

La presidenta de la Comunidad de Madrid insiste en su discurso de protección a la economía frente a esas supuestas imposiciones de Moncloa. “El negocio de una región vital como Madrid, con 6,6 millones de ciudadanos, que también es el motor económico del país, no se puede decidir en 12 horas bajo presión”, reprocha. “Necesitábamos tiempo para tomar una decisión tan seria. Le habíamos pedido al Gobierno más tiempo para hablar sobre las medidas que estábamos aplicando en Madrid, que eran correctas y funcionaban bien”, repite.

“No quiero imponer medidas mientras haya opciones alternativas”, insiste Ayuso a Daniel Dombey, el corresponsal del FT en España. “Tenemos que buscar soluciones intermedias: proteger a los vulnerables, localizar a los infecciosos... pero para que todos los demás salgan, sujetos a controles”, abunda. Precisamente su confinamiento de zonas del sur de la capital, obreras, trabajadoras, fue denunciado por la oposición por clasista. Ahora, en la entrevista, dice la presidenta que cada semana en que las restricciones de emergencia del Gobierno central estén en vigor costará a la región “18.000 puestos de trabajo y 750 millones de euros”.

No obstante, Ayuso acaba reconociendo que la pelea entre su Administración y la de Sánchez no traslada “por supuesto, el mejor mensaje” y que por eso ha accedido a conversar esta misma semana, de nuevo: “Soy consciente de que las cifras no son bueno, que no podemos relajarnos, que esto no ha terminado”, concluye.

Duras críticas

El Financial Times se ha mostrado duro con Ayuso en las últimas semanas por su gestión de la pandemia. Hace dos semanas, escribió: “La historia de cómo Madrid y Nueva York se diferenciaron es una historia de las terribles consecuencias de los errores cometidos, en particular sobre la eliminación gradual de las medidas de bloqueo”.

“Los planes para levantar las restricciones en fases de acuerdo con criterios como los recursos sanitarios y las infecciones se abandonaron efectivamente”, denunció el diario.