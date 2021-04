Ayuso describe Madrid como una "aldea gala de resistencia"

El de la aldea gala no ha sido el único comentario irónico que ha brindado la cabeza de lista de los populares a los comicios madrileños. Preguntada por si cree que el PSOE de Ángel Gabilondo no pactaría con Pablo Iglesias, Ayuso respondió que no y que “pues como no sea con otro Iglesias, Julio Iglesias”.

Ayuso también calificó al líder de Más País, Íñigo Errejón, como “el mayor de los traidores”, aunque reconoció que lo menos “Más Madrid se quedó aquí”. Con todo, dejó caer que fue el PP de Almeida el que tuvo arreglar el Ayuntamiento tras la salida de Manuela Carmena.

Toni Cantó y Ciudadanos

Isabel Díaz Ayuso reconoció en la entrevista que “Toni Cantó es una persona de la que tengo muy buena opinión” y que no hubo disparidad entre Génova y el PP madrileño a la hora de que el ex político de Ciudadanos integrase las listas populares. La presidenta de Madrid explicó que lo que hubo fue “un desfase de días” en la presentación de candidatos.

Sobre si contaría con Cantó en un hipotético ejecutivo regional, Ayuso dejó caer que sería posible. Y, de forma más concreta, explicó que volvería a tener en cuenta a integrantes de Ciudadanos como Marta Rivera de la Cruz, de la que dijo que es “una persona a tener cerca”.