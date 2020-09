Ayuso estudia ampliar las restricciones a más zonas de la Comunidad de Madrid

NurPhoto via Getty Images Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, junto a su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, el 27 de julio de 2020 (Oscar Gonzalez/NurPhoto via Getty Images).

Isabel Díaz Ayuso no descarta aplicar restricciones de manera autonómica, según ha afirmado este martes en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero.

“A mí por ejemplo no me sabe bien que a partir de mañana o pasado haya un bar en Vallecas o en Usera que cumple todas las normas y a las 10 está cerrado y que todo el mundo esté de copas como si no pasara nada a las 11 y a las 12 en Chamberí, en Salamanca, en Chamartín, esto no va por barrios para estigmatizar al ciudadano. Donde tengamos que actuar, lo haremos”, ha reflexionado la presidenta de la Comunidad de Madrid.