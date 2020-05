Ayuso asegura que la respuesta de Pedro Sánchez a sus preguntas fue: "Paso al presidente de Castilla y León"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha lamentado este lunes en El programa de Ana Rosa (Telecinco) de que Pedro Sánchez no le contestara en la conferencia que los presidentes autonómicos mantuvieron este fin de semana.

“Cuando le pregunté quién redacta estos informes, el motivo por el que primero se dice no a Madrid y luego el informe aparece cuatro horas después y cuando estoy en rueda de prensa... y el presidente del Gobierno lo único que me contestó fue ’Paso al presidente de Castilla y León”, ha asegurado la presidenta regional.

“Después de diez videoconferencias en las que nunca me ha contestado, solo le pedí que en esta cuestión me contestase a tres puntos básicos. Yo quiero tener respuestas para hoy, no para cuando pase esto. Con esto, lo que me están demostrando es que sus respuestas son arbitrarias y absolutamente improvisadas”, ha defendido.