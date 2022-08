Ayuso anuncia más becas, menos ratios y carga contra el Gobierno (otra vez)

Europa Press News via Europa Press via Getty Images

Más becas y bajada de ratios en educación

El ariete de la energía

Tras anunciar a principios de agosto que Madrid no se apaga , la presidenta ha vuelto a la carga afirmando que aún no han recibido ninguna noticia sobre las medidas adicionales de ahorro anunciadas para el Gobierno. Una afirmación que el Ejecutivo denunció que no era cierta y que “cuando llaman al PP nadie se pone al teléfono”. Trastos van, trastos vienen y que si quieres arroz Catalina.

Reapertura de los SUAPS

El tren de Navalcarnero y los embalses

Un periodista ha señalado que esa obra se inició “sin tener la aprobación del Ministerio de Fomento de entonces”, y a continuación preguntó que por qué ahora se pasaba la pelota. Si te he visto no me acuerdo. Ayuso ha tratado de zanjar al asunto: “Hubo un acuerdo de colaboración para empezar las obras, y ahora no queremos errar porque no tenemos competencias, y queremos dárselo al Ministerio para que finalice las obras y las conecte con la línea C5 de cercanías”.