Ayuso celebra el archivo judicial: "Ya van 20 veces, será que la Justicia es de extrema derecha"

Díaz Ayuso canta victoria. O, mejor dicho, los Díaz Ayuso cantan victoria, en plural. La Fiscalía Anticorrupción ha archivado las diligencias de investigación sobre el contrato de compra de mascarillas al inicio de la pandemia en China que la Comunidad de Madrid adjudicó a una empresa relacionada con Tomás Díaz Ayuso. Estas gestiones del hermanísimo le reportaron 55.000 euros según la propia presidenta, aunque otras fuentes del Ejecutivo regional admitieron después que la cantidad fue de 283.000.

Sin embargo, para el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, considera que se pueden descartar conductas penalmente relevantes en este proceso y destaca, asimismo, que Ayuso “no ha intervenido en el procedimiento” porque el Consejo de Gobierno “no es un órgano de contratación en la Comunidad de Madrid”.

La noticia le ha pillado a Díaz Ayuso (Isabel) en una sesión de la Asamblea. Desde allí, en su turno, ha celebrado la decisión de la Justicia: “En la Comunidad no hay corrupción ni ha habido corrupción, porque no he tomado una sola decisión desde que soy presidenta de la Comunidad a ayudar a un solo familiar o amigo a beneficiarse del patrimonio de todos los madrileños”, ha comenzado diciendo, entre los aplausos de los suyos.

La presidenta ha hecho especial énfasis en que la historia se repite en torno a ella: “Señorías de la izquierda, ya van 20 veces, 20 veces contadas, que me han llevado a los tribunales y 20 veces que la Justicia ha dicho que son todo falsedades”, ha agregado.