Entrevistan a Ayuso desde Argentina y el presentador la deja con esta cara por lo que le dijo en directo

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, fue entrevistada este martes por el periodista Eduardo Feinmann en el programa El Noticiero de La Nación +, el canal del diario argentino La Nación.

Feinmann, que hace dos días tuvo que disculparse por difundir noticias falsas sobre el presidente de Argentina, Alberto Fernández, se mostró halagador con la presidenta madrileña nada más arrancar la entrevista, que Ayuso realizó telemáticamente desde Madrid.

“La política del momento en el planeta, diría yo”, comenzó diciendo para, acto seguido, citar las palabras de un colaborador del programa que se refirió a Ayuso como “la mujer de España, la mujer de Europa y de Iberoamérica”.

“Pero atención”, siguió el presentador antes de saludar a la presidenta madrileña, “con que se transforma en un personaje del planeta”.

Tras la entrevista, ya a la hora de despedir a Ayuso, el periodista no quiso que sus palabras no fueran escuchadas en directo por la dirigente madrileña: “Señora, no sabe el gusto que me dio charlar con usted. Sépalo. Y, la verdad, la felicito. Usted se ha convertido en la mujer política del momento en el planeta”.

Ante estas palabras, Ayuso giró el rostro sin saber qué decir y se limitó a responder, “pues nada” y enviar “un saludo a todos los argentinos” y a los españoles que allí residen.

Puedes ver el momento en este vídeo, a partir del minuto 18:37.