Ayuso asistirá a la toma de posesión de Mañueco mientras Feijóo lo deja en el aire

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado un paso adelante en plena polémica sobre el acuerdo entre el PP y Vox que permitirá investir presidente de la Junta de Castilla y León a Alfonso Fernández Mañueco . Según ha publicado El País , Ayuso asistirá a la toma de posesión de Mañueco, prevista para el próximo martes 19. La decisión de la mandataria regional contrasta con las dudas del actual líder de los populares, un Alberto Núñez Feijóo que todavía no ha concretado si estará en Valladolid ese día.

Sin embargo, antes deberá tener lugar el acto de investidura que abarcará desde el mediodía este lunes y se extenderá hasta la noche. Tal y como apuntan desde el mismo diario, fuentes del equipo del popular gallego han señalado que Feijóo no asistirá a la investidura, con el pretexto de que se trata de una sesión parlamentaria a la que habitualmente no acuden los líderes del partido.

El debate sobre los acuerdos con Vox

No se trata ni de una asistencia ni de una ausencia sin más. Una de las principales incógnitas, y desafíos, del nuevo PP de Feijóo se corresponde con cuál será la relación que mantendrán con la formación de Santiago Abascal. En la información publicada por El País, se recoge que el líder de Vox dio orden para retrasar el acuerdo de Gobierno para que se produjese la elección del aún presidente de la Xunta de Galicia como presidente del PP y así obligarle a retratarse en Castilla y León.

“Si Santiago Abascal tiene interés en hablar conmigo, yo no tengo ningún inconveniente en hablar con el presidente de Vox”

Desde su proclamación, Feijóo ha ido lanzando mensajes dirigidos a que aspiran a conseguir mayorías y que su proyecto para la formación no pasa por ser un partido “bisagra”. También se ha pronunciado en distintas ocasiones sobre una reunión con Abascal. El líder del PP ha explicado que no tiene previsto ningún encuentro con el presidente de Vox, pero en una entrevista en ABC, ha dejado la puerta abierta a una interlocución: “Si Santiago Abascal tiene interés en hablar conmigo, yo no tengo ningún inconveniente en hablar con el presidente de Vox”.