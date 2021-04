No todo es perfecto en Ayusolandia

De esta manera ha ocultado qué sociedad era (se limitaba a poner SL en sus declaraciones), que es gestionada por su hermano después de que su padre se la donara en 2012. Se trata de una sociedad que se dedica al alquiler de bienes inmuebles por cuenta propia y a la tenencia y gestión de activos financieros, que no presenta cuentas anuales desde 2014. Cuando le han preguntado por este tema tras inaugurar la remodelación del Ritz , se ha despachado con esta frase: “Yo de las cosas de Podemos no hablo, gracias”.

No hay dos sin tres. Este jueves se conocía a través de Infolibre que la propia Díaz Ayuso se ha visto obligada a rectificar su declaración de bienes tras ocultar a la Asamblea de Madrid el nombre de su empresa (de la que posee un 50%). Infringió las normas de la Cámara regional al no hacer constar que se titula Sismédica SL, por lo que ha vulnerado también los criterios de transparencia.

Todos estos reveses llegan para Ayuso a poco más de 48 horas de que arranque oficialmente la campaña electoral. Sigue liderando las encuestas, pero varias sombras se asoman con fuerza estos días y pueden enturbiar su sueño de convertir Madrid en Ayusolandia. Ella aglutina la mayoría de voto, pero puede morir de éxito si sus compañeros de baile no logran superar el 5% de votos, lo que les dejaría fuera de la Asamblea de Madrid. Muchos dan por descontado que Cs no logrará esa cantidad, pero también hay miedo por lo que pueda pasar con Vox (que apenas supera esa barrera en el último barómetro preelectoral del CIS). Si no lo logran, por mucha fuerza que tuviera Ayuso, el bloque de la izquierda saldría como ganador. A pesar de que es muy complicado, en La Moncloa no tiran la toalla y creen todavía que hay partido, por lo que el propio Pedro Sánchez se va a volcar durante estos días con Ángel Gabilondo.

Un ambiente preelectoral marcado también por la pandemia y la incipiente cuarta ola, con Madrid superando ya una incidencia acumulada a quince días superior a los 347 casos por cada 100.000 habitantes, lo que la pone en la peor situación en España junto a Navarra y País Vasco. La propia ministra de Sanidad, Carolina Darias, pedía, después del Consejo Interterritorial de Salud, a Madrid que tome medidas ante la preocupante situación, con una región en las que las medidas son muy laxas.

Ayuso no tenía tan bien planificada la campaña...