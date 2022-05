Ayuso sorprende al hablar ahora de Casado en estos términos tras lo que sucedió

Tras interesarse por si habrá cambios en el Ejecutivo madrileño, el moderador del debate le ha pedido a Ayuso que le permita “una maldad” y le ha preguntado si ”¿no hay ninguno ‘casadista’?”, a lo que Ayuso ha respondido al momento. ”¡Casadistas hemos sido todos. Y es lo suyo, solo faltaba! A mí que me digan, yo estuve o no estuve con Casado no me interesa saberlo”, ha proclamado Ayuso, para asegurar que “yo era la primera que estaba”, puesto que “era el presidente y hay que estar con el presidente”.