Ayuso cierra filas con Casado y enfría el conflicto con Génova: "No he vuelto a abrir la boca"

EUROPA PRESS / Craig Hudson POOL via Getty Images La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, ante el Capitolio en Washington DC

“Es un sueño ser presidenta de una comunidad como esta, una comunidad que está al servicio de España. Muchas veces me preguntan por qué hablas tanto de España... porque al final Madrid es España, es una región especial”, ha explicado en los micrófonos de la Cadena COPE.

Mas no solo eso. Ayuso también ha vuelto a descartar que entre sus aspiraciones se encuentre las de dar el salto a la política nacional. En este sentido, la dirigente madrileña ha señalado que está “plenamente satisfecha” con el proyecto “ambicioso” y “especial” que lleva a cabo en la comunidad.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, continúa su gira por EEUU . No obstante, en su parada en Washington DC, la mandataria regional ha concedido una entrevista a la Cadena COPE en la que ha cerrado filas con el líder del PP, Pablo Casado, y ha asegurado que acudirá a la convención del partido a brindarle su apoyo.

Díaz Ayuso ha reiterado que cuando llegue el momento, es decir cuando se convoque el congreso, tocará “dar un paso adelante y presidir la organización, como hacen el resto de presidentes autonómicos”. Además, ha sido clara al precisar que no volverá a abordar este tema más allá del anuncio que realizó hace un mes. “A partir de ahí no he vuelto a abrir la boca sobre el asunto”, ha destacado.

Ante las dudas generadas por la ausencia en el actual congreso nacional de los populares, ha señalado que ve con “satisfacción” cómo se desarrollan los actos y que está “perfectamente” representada por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Con todo, Ayuso ha dado pistas sobre cuánto durará su etapa política a las riendas de la Comunidad de Madrid dejando entrever que no se alargará más allá de ocho años. De hecho, ha reiterado que siempre está abierta la posibilidad de volver a su anterior sector, el del periodismo y la comunicación.