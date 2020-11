Ayuso celebra la postura de Europa con los test de antígenos, pero la UE no le da (toda) la razón

Y, sin embargo, el Ministerio de Sanidad no ha cambiado de postura, ha asegurado este miércoles Salvador Illa, que lo que sí ha hecho es pedir a las comunidades interesadas (Madrid y Cataluña) que presenten un plan detallado para aclarar “cómo quieren hacerlo”.

“No hay cambio de criterio. No me niego a nada”, ha resaltado Illa. Pero enseguida ha matizado que “de momento las pruebas tienen que realizarse como establece la Comisión Europea”. ¿Y qué dice la Comisión Europea? Que las pruebas tiene que hacerlas personal cualificado. Y, además, que no se recomiendan para personas asintomáticas, como pretende hacer la Comunidad de Madrid, y como ha estado haciendo con los cribados masivos en barrios de alta incidencia.

Se busca “personal sanitario y de laboratorio entrenado”

“Se necesita personal sanitario y de laboratorio entrenado para llevar a cabo la extracción de muestras, las pruebas, los análisis y la comunicación de los resultados a personal clínico y a las autoridades sanitarias”, dice la guía de la Comisión Europea publicada este mismo miércoles. “Los Estados miembros deben garantizar que tienen la capacidad y los recursos suficientes para el muestreo, el testeo y el registro de datos. Para garantizar estas capacidades, puede que sea necesario entrenar a más operadores cualificados expertos en test que a personal sanitario”, dice.