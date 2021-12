Ayuso pide "no hacer un circo de cada contagio" tras el positivo del concejal del PP

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Ayuso saluda a la concurrencia en un acto previo a las elecciones de mayo

El incesante aumento de casos en toda España también alcanza al PP. Un concejal del partido en la localidad de Arganda del Rey ha dado positivo después de asistir a una cena en la que participó también Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta madrileña, que ha confirmado la noticia, ha pedido “no hacer un circo” después de decir que ni recuerda haber tenido contacto con el contagiado. También ha explicado que según le comunicaron ayer desde el grupo municipal, todos los contactos estrechos del contagiado se han hecho pruebas PCR y ninguno ha dado positivo.

“Desconozco toda la información, de dimes y diretes, de Whatsapp, de cotilleos en torno, simplemente, a un caso positivo, que habrá más, imagino, y no solo aquí, en cualquier sitio. Creo que hacer un circo de cada contagio no nos sirve de nada”, ha indicado, tras conocerse el positivo de este edil.

En declaraciones a los medios, en su visita a la Escuela de Tauromaquia José Cubero Yiyo en Madrid, ha recalcado que desde hace dos años se está viviendo “una pandemia” y que van a haber “contactos y positivos todos los días”. “Lo que tenemos que hacer es actuar con total normalidad y seguir hacia adelante con todas las normas de precaución”, ha apuntado.

El positivo surge, precisamente, después de una cena navideña, el último caballo de batalla entre Sol y Génova. La dirección nacional suspendió las reuniones del partido, una medida que Ayuso acató “porque donde hay patrón no manda marinero”, aunque evidenció su disgusto.

Ayuso ha subrayado que desde la Comunidad de Madrid están trabajando “para seguir adelante sin arruinar a la gente”. “Parece que cuando hay una persona positiva ya tiene que haber el caos. Todos los protocolos sanitarios funcionan con total normalidad siempre en estos casos, tanto en así que todos los contactos estrechos de este concejal, según me comunicaban ayer desde el Grupo Municipal, se hicieron PCR y no había ningún problema. Nadie había dado positivo”, ha desvelado, al tiempo que ha dicho que no recuerda ni siquiera haber estado cerca de esta persona.

La dirigente madrileña ha subrayado que los protocolos siempre se realizan de la misma manera y ha recalcado que durante “largo tiempo” continuará la pandemia por lo que hay que mentalizarse de que con “precaución, con test, con prudencia y siguiendo las normas” se continúe hacia adelante “sin generar caos constantemente y pidiendo cerrar”.