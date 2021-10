Le preguntan a Ayuso a qué político sacaría a bailar y contesta de esta forma

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha participado este jueves en un acto para hacer balance de la campaña del Plan de Protección Civil contra incendios forestales de 2021. No obstante, en la posterior ronda de preguntas de la rueda de prensa, ha contestado a una pregunta personal.

En este sentido, Ayuso ha reconocido que no le va mucho lo de bailar. “Yo es que no soy de bailar, soy más de codo en barra”, ha alegado sonriendo, para continuar detallando. “No he sido nunca muy bailonga, soy más de taberna”, ha concretado.

La respuesta

Tras esta breve aclaración, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha proseguido con la respuesta. “Peeeero... con cualquiera”, ha resuelto tajante. Lo cierto es que Isabel Díaz Ayuso ya se había referido anteriormente a su gusto por las tabernas en diversas entrevistas, ensalzando este tipo de locales tan habituales en Madrid.

Con todo, los establecimientos de ocio nocturno de Madrid volverán a permitir los bailes en la pista. Así lo anunció la propia presidenta el jueves por la noche en una entrevista en 13TV. Eso sí, Ayuso remarcó que se deberá mantener todavía la mascarilla y la distancia de seguridad interpersonal, por lo que no se podrá beber en la pista, aunque sí en las mesas del local.