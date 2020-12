Ayuso: "Hay miembros del Gobierno que están de acuerdo con derrocar la Constitución"

Aunque ha dicho que no quería entrar en consideraciones sobre el mismo sí ha asegurado estar de acuerdo con su “literalidad” porque hay muchos españoles preocupados por la deriva que está tomando la política.



“Creo que al margen de partidos, sí que hay movimientos, incluso de miembros del Gobierno que estarían de acuerdo con derrocar esta Constitución, que no están de acuerdo con sus artículos”, ha subrayado.



También ha lamentado que se esté poniendo en tela de juicio el papel de la Justicia y de las instituciones porque cree que es “un camino perverso muy peligroso que no lleva a ningún buen fin”.



Por ello, ha vuelto a apelar al espíritu de la Constitución cuyos 42 años se conmemoran en esta jornada.