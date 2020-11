Ayuso: "Cuando el virus subía era culpa mía, cuando el virus baja no"

Ayuso insiste en que economía y salud, “no son antagónicas ni están reñidas”, y sostiene que “nunca hay que cerrarlo todo”, entre otras cosas porque “las medidas traumáticas de cierres y confinamientos excesivos provocan depresiones y suicidios”, y porque “los servicios públicos se sufragan por la economía”.



Pronostica la presidenta que, si bien en Europa se teme una tercera ola en enero, no cree que “vivamos ninguna otra como las dos anteriores”, aunque señala que no está “ni mucho menos” tranquila ante la Navidad y avisa de que hay que evitar que provoque un rebrote. Flexibilizar las medidas de restricción para Navidad en Madrid, adelanta Ayuso, “dependerá del puente” de la Constitución.



Ante la comparativa de que Madrid tuvo 2.294 muertos entre el 27 de agosto y el 15 de noviembre y Cataluña 687, la mandataria indica que no compite “contra nadie” ni se compara “con nadie” y que la realidad es que “la cifra de muertes en Madrid no ha dejado de bajar”.