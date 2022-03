Ayuso crea escándalo al hablar así del 8M en la Asamblea

Ayuso se ha defendido y ha dicho que de ella están diciendo “todo tipo de barbaridades”. “He llegado incluso a ver que he beneficiado a una empresa de mi madre que lleva 15 años jubilada o que estoy incluso cuidando de mi padre, que lleva siete años fallecido. Puedo decir que soy una mujer libre ante ese 8M que me habla de mi hermano, mi padre, mi antigua pareja, mi marido”, ha afirmado.

La presidenta ha dicho que ese 8M no le va a decir cómo hacer las cosas porque es “una mujer libre e independiente”: “No ha trabajado nunca para su familia, no ha tenido nunca una relación económica con su familia y no le ha ayudado a nadie. A mi familia, que lleva toda la vida en su sector, le va mucho peor desde que yo estoy aquí”.