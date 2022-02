Ayuso critica a Calviño por pedir mayor presencia femenina: "Ayuda muy poco a las mujeres ser así"

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, anunció durante un evento este jueves que no volverá a participar en foros donde sea la única mujer. Estas palabras han sido aplaudidas por defender una mayor presencia femenina en los debates políticos.

🎞️ @NadiaCalvino : "No voy a volver a hacerme una foto en la que sea la única mujer. No voy a volver a participar en un debate en el que sea la única mujer. (...) Son muchos los eventos en los que soy la única mujer porque soy la ministra." Es tal cual. Escuchen esto. Ya basta. pic.twitter.com/obXl3sokF3

Ayuso ha añadido que esas declaraciones de la vicepresidenta “ayuda muy poco a las mujeres ser así”. Además ha cargado contra la estrategia que ve en los socialistas para dividir “en todo” y, en el caso de Calviño, entre hombres y mujeres.

“Es como si digo que no me quiero reunir con ninguna mujer puesta ahí por el hecho de serlo es más, Calviño no podría sentar con la mitad de las ministras”, ha continuado.

En su primera participación de Ayuso en la campaña electoral de Castilla y León, ha pedido el voto y ha asegurado que Alfonso Fernández Mañueco va a ganar “por absoluta”.