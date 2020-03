Ayuso critica a RTVE por "atacar" a la sanidad pública madrileña

NurPhoto via Getty Images

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este jueves a RTVE por “atacar” a la sanidad pública madrileña y ha señalado que es “lamentable” que la televisión pública utilice la crisis del coronavirus con “datos falsos y argumentos tergiversados e incompletos”.

La presidenta regional ha remitido un escrito a la administradora única provisional de RTVE, Rosa María Mateo, en el que ha hecho referencia a un programa que se ha emitido este jueves en el que se ha entrevistado a un enfermero del Hospital La Paz.

“Sorprendentemente, Televisión Española no ha entrevistado al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ni tampoco al director del centro, lo que me lleva a pensar que la elección del testimonio no ha atendido a criterios periodísticos”, ha aseverado Ayuso.

La presidenta hace referencia a una entrevista al enfermero Guillén del Barrio, del Movimiento Asambleario de Trabajadores de la Sanidad, y ha criticado que la televisión pública haya escogido un enfermero “conocido por su activismo político”.