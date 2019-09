Ayuso critica que "la primera acción" de Cs sea apoyar Avalmadrid y unirse a las tesis de Errejón y Gabilondo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este miércoles que “la primera acción política” de sus socios de Gobierno, Ciudadanos, sea “unirse a las tesis” del portavoz de Más Madrid, Íñigo Errejón, y el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, al apoyar que se cree en la Asamblea de Madrid una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades en Avalmadrid.

“No es bueno que la primera acción política de mis socios de Gobierno sea unirse a las tesis de Errejón y Gabilondo y de la izquierda madrileña que no admite que no gobierna y que en las urnas no han sumado y que intentarán por todos los medios atacar a este Gobierno”, ha lanzado Ayuso en una entrevista este miércoles.

Asimismo, la presidenta autonómica ha asegurado que ella nunca “hará nada” que “menoscabe la imagen de sus socios” porque son un Gobierno en coalición y aunque tengan proyectos “distintos” cree que tienen “muchas cosas en común”. “Vamos a demostrar que en coalición partidos diferentes se puedan unir y conquistar grandes cosas”, ha sostenido.

En este punto, ha incidido en que hablar de “cómo una familia se arruinó hace unos años” le parece que está “fuera de lugar” y es “injusto e innecesario seguir hablando de lo mismo”. Ha explicado de nuevo que la empresa, compuesta por ocho socios y en la que sus padres tenían una participación del 25 por ciento, pidió un aval.

Después tuvieron “dificultades para devolver el crédito” y diez años más tarde, a su parecer, “alguien ha violado la intimidad” de su familia para perjudicarla “personalmente”. “Yo en ese momento no era políticamente nadie y jamás he trabajado con ellos; me independicé muy joven”, ha expuesto.

Al ser preguntada sobre si se plantea cerrar este ente, ha señalado que “si se están haciendo bien las cosas hoy y hay empresas que tienen proyectos a medias, no, porque sino pagan justos por pecadores”.

“Es una entidad semipública en la que la Comunidad tiene una participación y está fiscalizada por el Banco de España. Si se puede ver si ha habido algún tipo de irregularidad a mí qué más me da, si se ve o no los más perjudicados son mi propia familia”, ha zanjado.