″Lo que veo sorprendente es que puedas cambiar de sexo o abortar al margen de tus padres, de las decisiones de ellos, pero no puedas optar a becas en Bachillerato o Formación Profesional si tus padres tienen un nivel adquisitivo u otro y por tanto, que tu esfuerzo, mérito y superación no cuenten”, ha apuntado literalmente en un acto desde Boadilla del Monte (Madrid).

Ayuso no ha dudado en hablar de Sánchez en cuanto ha tenido ocasión. Ha reconocido que, además de lo anterior, “también me llama la atención que la izquierda no diga nada de que el Gobierno de Sánchez beca no a familias de 100.000 como en Madrid, sino de 150.000 para las becas universitarias y no se diga nada”.