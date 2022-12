Ayuso deja en ridículo a Vox en 37 segundos al contar qué ha pasado con los Presupuestos

Isabel Díaz Ayuso ha criticado a Vox por la presentación de las enmiendas que la formación de extrema derecha ha hecho de cara a los Presupuestos de 2023. Una cuentas que finalmente el partido de Santiago Abascal no ha apoyado .

Esta decisión ha sido adoptada después de que el portavoz adjunto de Vox en la Asamblea de Madrid, Íñigo Henriquez de Luna, dejara en el aire durante la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces la decisión de voto de su grupo parlamentario, una vez que la Mesa de la Cámara haya decidido no incluir sus enmiendas, presentadas seis minutos tarde el pasado día 2.

Sobre estas enmiendas ha hablado Ayuso en rueda de prensa, dejando en no muy buen lugar a Vox. Ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid que el partido ultra ha presentado “tarde” y “mal” las enmiendas, de las que ha dicho que “un tercio de las mismas contienen errores técnicos” por lo que “un tercio de las mismas decaerían”.

“Teniendo en cuenta que Más Madrid ha presentado cerca de 2000 y hay otros grupos que han presentado 600 o 900 sin ningún error técnico lo que no se puede es achacar a la cámara ninguna responsabilidad, ni a los demás. Lo que no sé si pretenden que haga es que yo retuerza el reglamento y las decisiones de la Cámara porque le conviene o no a un grupo parlamentario, por mucho que en algunas ocasiones sea mi socio”, ha comentado Ayuso ante los medios.