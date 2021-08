Ayuso desvela cómo es su relación con Abascal tras su sonada respuesta a este tuit

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que su relación con Santiago Abascal, líder de Vox, es “muy buena” a pesar del rifirrafe que ambos han tenido recientemente en Twitter.

“Tengo muy buena relación con él, con Vox, no tengo ningún problema con ellos”, ha aclarado la dirigente del PP antes de subrayar que “lo único que hay que tener en cuenta” es que ella gobierna y tiene responsabilidades al frente de las administraciones.

“Y por tanto los tonos amenazantes, ultimátum, este tipo de tonos no me gustan y no me gustan que me chantajeen, que me impongan. Me gusta que me traten con respeto. Es por lo que tuve una contestación, pero mi relación con él es muy buena y con Vox también lo es”, ha zanjado.

Todo ello después de que Ayuso contestaste a Vox que poco se le puede exigir o enseñar “a defensa de la libertad de los ciudadanos”.