Ayuso desvela "momentos inenarrables" de Aguado a favor de Moncloa durante la pandemia

Isabel Díaz Ayuso ya no se frena. Su hasta ayer número dos y aliado, Ignacio Aguado, es ahora la diana de todas sus críticas y reproches. Convocadas las elecciones en la Comunidad de Madrid y con dos mociones de censura sobre la mesa, le queda poner el ventirador. A tope. Por eso esta mañana, en EsRadio, la popular se ha explayado contra el líder regional de Ciudadanos.

Denuncia Ayuso: “He vivido momentos inenarrables en el último año, en reuniones de Covid, con el vicepresidente Aguado poniéndose del lado de la Moncloa”. Y más: “Intentaban ir a reuniones en Moncloa o Ferraz (sede del PSOE) sin consultármelo”.

La dirigente ha asegurado a Federico Jiménez Losantos que ha dormido “poco pero muy bien” tras el loco día de ayer y ha explicado que estaba “convencida de que había una moción” de censura preparada en Madrid: “No me cabe la menor duda de que también venían a por Madrid” ha dicho, en alusión a la moción presentada horas antes en Murcia.

Un proceso del que acusa directamente al Gobierno central, que hace ñas cosas a su “Gobierno “manera”, “hay una maquinaria del poder que utiliza todos los medios a su alcance para mantenerse en él”, sostiene. “Embarrarán el campo todo lo que puedan y más, porque son especialistas en llegar a los gobiernos deslegitimándolos y con campañas de desprestigio”, añade. Está convencida, dice, de que la campaña electoral será a cara de perro.“No dudo que será una campaña horrible contra mí”, afirma.

Pese a la crisis, Ayuso se ha mostrado liberada, porque sostiene que ahora “sí” va a poder hacer lo que le pide el cuerpo. “Mi proyecto, porque hasta ahora no lo he tenido”, remarca. Asumirá el peso de la responsabilidad sobre “sus hombros” y con la pandemia como prioridad. “Mi prioridad es seguir luchando contra el virus. No hay informes sanitarios que nos demuestren que cerrar perimetralmente acabe con el virus”, responde sobre sus planes de Semana Santa.

“No podíamos permitir que el PSOE acabara con las conquistas que hoy son derechos en la Comunidad de Madrid”, defiende. Eso lo habló el martes, ha desvelado, con el líder de su formación, Pablo Casado, que supo de los pasos que iba a dar. “Hablé con él y esperamos a ver lo que pasaba en Murcia porque no estábamos seguros de lo que iba a ocurrir al final”.

Ahora no toca preparar listas electorales, porque va a introducir pocos cambios, avisa, ya que tiene “un gran equipo” y tampoco nombrará a nuevos consejeros, tras echar a los de Cs. Va a repartir las competencias entre los que ya están, un trabajo “austero y sencillo” sin toma de posesión ni nada de actos formales.