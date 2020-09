Ayuso dice que haría "cualquier cosa" para frenar el virus pero no el estado de alarma

“Tenemos que seguir buscando y sorteando las adversidades sin tener que llegar a un estado de alarma del que no hemos hablado en cuanto a su aplicación. Yo haría cualquier cosa porque esto acabara, haría lo que fuera, haré lo que sea, pero no creo que sea ni muchísimo menos ni estados de alarma ni confinamientos. Eso es la muerte para nuestra comunidad”, ha recalcado la dirigente popular.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha dicho este lunes que haría “cualquier cosa” para frenar la propagación de la segunda ola del coronavirus en la región, pero no pedir el estado de alarma, porque es “la muerte” para la autonomía. La jefa del gabinete de coalición de PP y Cs ha acordado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , la creación de un equipo con Moncloa para seguir la evolución de la epidemia de covid-19.

Desde este lunes y durante 15 días, alrededor de 850.000 madrileños residentes en 37 zonas de salud de Madrid y de los municipios de Alcobendas, Fuenlabrada, Getafe, Parla, Humanes, Moraleja de Enmedio y San Sebastián de los Reyes, están sujetos a restricciones en cuanto a movilidad y ocio. Estos lugares tienen una incidencia acumulada de casos en los últimos 14 días que supera los 1.000 diagnósticos de coronaviru por 100.000 habitantes.

La presidenta regional, no obstante, ha adelantado que los primeros resultados de las medidas que han entrado en vigor este lunes se notarán ya en una o dos semanas. Díaz Ayuso ha recalcado, en su comparecencia junto a Pedro Sánchez, que la Comunidad de Madrid no tiene competencias suficientes para controlar la adversa situación epidemiológica de la región. Por eso, Sánchez ha puesto a disposición del Ejecutivo autonómico todo tipo de recursos: sanitarios, de rastreo y desinfección, etc, para ayudar a la Comunidad.