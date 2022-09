Ayuso dice que no insulta a la oposición y la respuesta de Mónica García retumba en Madrid

Preguntada por los apoyos que recibe Pedro Sánchez en el Congreso para sacar adelante las distintas leyes y decretos, Ayuso ha afirmado que “muchas de las medidas que consigue aprobar no lo hace porque sus socios piensen en el bien común”. Ha señalado que el jefe del Ejecutivo directamente pide que “todos los políticos trabajen para él y le arreglen las cosas”.

En caso de no hacerlo, según Ayuso, el Gobierno les critica: “Si no eres un insensato, un negacionista y te dicen todo tipo de insultos, como le ha pasado a Feijóo durante estos meses y a mí me estos años”.