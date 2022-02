Ayuso dice que su hermano gestionó la compra de mascarillas y que cobró 55.850 euros por ello

Europa Press News via Getty Images

“Es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación”

Ayuso afirma que la factura “no es una comisión por obtener el contrato de la Administración, sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid, que es distinto”. “Es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación”, agrega.

No dará cuenta del resto de facturas ni aclara el papel de la empresa

Sin embargo, no explica qué papel tuvo la empresa, que fue la que recibió la adjudicación, en la fabricación de dichas mascarillas. De hecho, en el comunicado va más allá y apunta “del resto de las facturas no tengo que dar cuenta porque no tienen relación con la Comunidad de Madrid y mi hermano tiene derecho a su privacidad”.