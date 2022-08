Ayuso empieza el curso escolar "maquillando" cifras y con menos profesores

El problema de las ratios

Según Galvin, este aspecto no lo va a poder cumplir porque no va a poder llegar a todos los centros y menos después de que prepararan el curso con unos profesores con los que no contaban tal y como les habían dicho desde la comunidad. Además insiste en que ese es uno de los problemas por los que más se quejan los centros, porque no se cumple la bajada de ratio. “Son grandes titulares que no se acompañan con la realidad y que no tienen credibilidad ninguna”, añade.