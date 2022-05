Ayuso, en un acto de su campaña: "Porros sí, pero que no se tome un bollo un niño"

“Eso sí, para el debate de las drogas van a demostrar su peor cara con ese debate. Vuelven a lo de siempre, a lo de ‘madrileños, colocaos, y el que no esté colocado, que se coloque’, ¿os acordáis? Vuelven a lo mismo. No hay nada más tirano que perder la libertad y la autonomía como persona. Y ahí las drogas tienen mucho que hacer. Pero no pasa nada. Porros sí, pero que no se tome un bollo un niño, que no consuma carne un ciudadano... Eso sí, para la boda del señor Garzón, sí. Pero no se consume de esta manera, no se vive de la otra. Pero con el debate de las drogas, que lo traerán en los próximos meses, vamos a ver la peor cara de una izquierda que, ¿qué mensaje le está trasladando a los jóvenes? ¿Pon tu vida en manos de otra cosa, de otra sustancia? ¿Pon tu vida en manos de otros? ¿Pon tu vida en manos del Estado? ¿Pon tu vida en manos de un suspenso, que yo te lo arreglo? Esto es lo que le quieren trasladar a los jóvenes”.