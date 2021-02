Ayuso estalla contra Fernando Simón por unas declaraciones del 29 de junio

El epidemiólogo abordó la polémica que había en aquellos días sobre el uso de mascarillas FFP2 con válvula, explicando que su problema es que “concentra el aire exhalado en un punto concreto”. “Desde mi punto de vista, pueden ser las ‘egoístas’: yo me protejo y los demás me preocupan poco. Protegen también de infectar a otros, pero no tanto como las quirúrgicas”, criticó.

Sin embargo, sí puntualizó que se puede plantear el uso de FFP2 en “una persona que tiene seguridad de que no está infectada y es muy vulnerable”, pero “mejor sin válvula”. “En un momento determinado, si no hay otra opción, vale para personas concretas, pero desde el punto de vista poblacional no es lo ideal. Me cuesta ser radical en estas cosas, una persona altamente vulnerable hay que entender que la use, pero lo ideal es la altruista”, dijo.

Hace unas semanas, Simón señaló que, cuando una persona se tiene que proteger a sí mismo, “lo más eficaz es una FFP3”: “La FFP2 es algo menos eficaz pero muy altamente eficaz, de sobra para la transmisión del coronavirus, si se mantienen el resto de medidas personales que se deben de aplicar”.

Simón explicó que la mascarilla quirúrgica es “algo más útil para evitar que una persona infectada transmita a otros”. En cuanto a la FFP2, el experto comentó que protege mejor “hacia dentro” y la quirúrgica “hacia fuera”.