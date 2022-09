Ayuso defiende que no cambiará su postura porque haya habido cambios en el PP: "Yo ya estaba aquí"

“Hablamos de discrepancias pero es que yo ya estaba aquí. Me hace gracia cuando me intentan cambiar el rumbo y la forma de pensar de una u otra manera porque haya habido cambios en el PP”, ha señalado en una entrevista en Cope, tras ser preguntada por su relación con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo , y por las posibles diferencias que puede haber entre ellos.

Las diferencias con Feijóo son “mínimas”, en “matices”

“Creo que ya empiezan a asumir que nada es para siempre, que no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Yo creo que la pregunta no es si va a haber un cambio de gobierno sino cómo y cuándo se va a producir y por lo que estamos viendo no va a ser fácil. Empezarán a culpar a las comunidades autónomas, a los bancos, a las empresas, a los comerciantes, a los ciudadanos, de todos los males de este país pero, insisto, no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo”, ha manifestado.