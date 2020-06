Ayuso carga contra Fernando Simón por esta frase: "Todavía estoy recordando el momento"

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha respondido este jueves a las preguntas de los distintos grupos regionales en la Asamblea de Madrid.

En respuesta a Ángel Gabilondo, portavoz del PSOE, sobre sus planes para la pandemia de coronavirus en la Comunidad, la presidenta madrileña ha aprovechado para cargar contra el Gobierno y, más concretamente, contra el doctor Fernando Simón.

“Los portavoces de Moncloa un día te dicen una cosa y al día siguiente la contraria. Todavía estoy recordando el momento en el que el señor Simón, por tener que salir a contar cualquier cosa, nos decía que esto era una simple gripe. Que todos creímos, por cierto”.

Después, Ayuso ha defendido el modelo de su Ejecutivo y el de su portavoz, que da “información puntual”. También ha cargado contra el modelo que tiene el Gobierno central de dar los datos de la pandemia, afirmando que su equipo da “los datos de manera transparente y cuadrados”.

La frase a la que se refiere Ayuso no fue tal y como ella la ha citado, ya que Fernando Simón no se ha referido nunca al coronavirus como “una simple gripe”.

El pasado 4 de marzo, en TVE, Simón dijo lo siguiente sobre el coronavirus, cuando aún no se conocía mucho sobre este patógeno: “Es nuevo, no lo conocíamos, hay aspectos que todavía tenemos que aprender. Es cierto que tiene una letalidad parecida a la que pudiera tener la gripe, entre los casos graves de gripe, no entre el total de casos de gripe. Pero sigue siendo una enfermedad nueva, que nos falta mucho por aprender de ella”.