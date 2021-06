6 frases de Ayuso durante su investidura que hacen cero gracia y que asustan

“Pero es que es la única oportunidad las familias que no tienen recursos (...) Necesitaban algún tipo de menú. Las pizzas, los montaditos; es que la gente, ¿qué se cree que come en muchas ocasiones? Es que la gente en Madrid pasa también muchas dificultades”, ha explicado Ayuso este viernes.

“La polémica con las pizzas, insisto, no me llegaba el caviar de beluga en dosis para cada alumno”.

“No he conocido a ninguna mujer que se haya arrepentido de tener hijos y sí he conocido los casos contrarios. Eso es libertad, darles la opción a elegir y no verse sumidas en una decisión que les arrastre el resto de su vida”.

No es baladí este comentario de Ayuso sobre el aborto, ya que su investidura depende del apoyo del partido de ultraderecha Vox, partido partidario de dificultar el derecho al aborto con propuestas como hacer que a las mujeres que vayan a abortar se les ofrezca antes de la intervención escuchar el latido fetal.