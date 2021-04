No, Ayuso no es la candidata más querida por los madrileños

Alejandro Martinez Velez / Europa Press via Getty Images

Alejandro Martinez Velez / Europa Press via Getty Images Isabel Díaz Ayuso, durante un acto en Fuenlabrada

Tras el intenso y primer debate electoral de las elecciones madrileñas del 4M, este jueves ha aterrizado en el tablero de juego político una encuesta flash del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En esta queda patente la ventaja con la que cuenta la actual presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ganaría los comicios bajo la amenaza de que la izquierda pueda sumar mayoría. No obstante, el CIS también recoge una contradicción. ¿Cuál es la candidata o el candidato que mejor cae a los madrileños? No, no es la del PP.

El primer puesto en el ranking de valoraciones de la encuesta se lo quita el socialista Ángel Gabilondo, con una nota de 5,6. No obstante, Ayuso tampoco logra ser la segunda y tiene que conformar con el tercer puesto. La plata es para la cabeza de lista de Más Madrid, Mónica García, con un aprobado raspado (5,3) que supera al de la presidenta popular (5,1).