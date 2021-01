Ayuso dice que quienes se burlaban de sus medidas contra el coronavirus las han copiado "punto por punto"

También ha dicho que le preocupan la Cañada Real o los menores no acompañados (menas), “pero no para instrumentalizarlos políticamente, sino que me preocupa el problema en su integridad: las vidas en juego, la pobreza, la educación, los delitos, los ciudadanos afectados dentro y fuera”.



La presidenta ha destacado el trabajo de los profesionales sanitarios, de los maestros, empleados de la limpieza y demás trabajadores “de cualquier edad y condición”, o a los alcaldes de los municipios “que supieron asistir personalmente a sus conciudadanos, con cariño, entrega e imaginación”.



Con respecto a la pandemia, Ayuso ha afirmado que la Comunidad de Madrid fue la primera en reaccionar “con numerosas iniciativas que fueron criticadas y objeto de burlas, para, a los pocos meses, quizá cuando ya era tarde para otros, copiarlas punto por punto”.



“Madrid fue la primera en cerrar, la que primero presentó un plan educativo -que ha sido, además, un éxito-, la primera en abrir un hospital de emergencias (Zendal) en tiempo récord, la primera en colaborar con el Gobierno central, pero también la que ha sido crítica cuando no se ha defendido la Constitución española, que se ha querido cambiar por la puerta de atrás”, ha dicho Ayuso.



La presidenta ha destacado cómo Madrid ha marcado hitos en construcción de hospitales, en crecimiento económico con el PIB más alto de España, en atracción de más del 80% la inversión extranjera, en crecimiento y transformación del turismo de calidad, en reducción del paro, de la economía sumergida, en alcanzar la mayor libertad y calidad educativa, o en promover el transporte público.