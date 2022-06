Ayuso ha recibido cientos de respuestas pero ninguna parecida a la del alcalde de Parla

A la presidenta del PP de Madrid le preguntaron si seguía viviendo en un su piso en el barrio de Chamberí. Ayuso respondió que no pero que vive “en otro de las mismas características”.

″¿Planea entonces comprar?”, le preguntó la periodista. “No lo sé todavía. Tengo ilusión, pero me falta tiempo, y cada vez se está poniendo más difícil. En Madrid se ha disparado la vivienda”, dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Esta respuesta ha sido muy polémica en Twitter. Muchos señalan que si la presidenta de la Comunidad, que cobra más de 100.000 euros al año, no puede pagarse una vivienda en Madrid qué van a hacer los que ganan mucho menos.

“Lo digo como un ciudadano más de clase media que vive en Madrid y que ha sorteado los mismos obstáculos. Me independicé con 22 años, me alquilé una habitación por 400 euros con un sueldo de 600. La evolución del precio de la vivienda en Madrid me preocupa porque frena la emancipación juvenil y provoca la expulsión de la clase media del centro de la capital, que ha de evitar convertirse en una franquicia sin sustancia como le ocurre a muchas ciudades internacionales”, señaló Ayuso.