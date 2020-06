Ayuso valorará emprender acciones legales contra Iglesias por sus declaraciones que solo llevan al "odio"

“Si hay algo que me parece criminal son esas declaraciones, es absolutamente insensato e impresentable que el vicepresidente del Gobierno siempre esté echando gasolina y azuzando en todas las discusiones y que no le importe politizar el dolor hasta ese punto tan ofensivo y aberrante”, ha lanzado la dirigente regional.

Así lo ha indicado al ser preguntada por los medios, en la presentación de la ampliación de Ifema, en Valdebebas, por las palabras de Iglesias en las que ha indicado que, a su parecer, lo ocurrido en las residencias de mayores de la autonomía es “ un auténtico escándalo, si no es un crimen ”.

Ayuso ha defendido que en Madrid “se ha librado una lucha sin cuartel por la vida” y le ha trasladado a todos los ciudadanos que las personas que han estado en hospitales y en residencias “han estado bajo el cuidado de profesionales, tanto sanitarios como de residencias”. En este punto, ha sostenido que las “disputas políticas” le “asquean” porque “intentan trasladar a los ciudadanos que esas muertes era evitables cuando no es así”.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha subrayado que se ha tratado con absoluta “dignidad a las personas” y ha recordado que han sufrido “una pandemia sin precedentes que ha afectado a las residencias de Madrid, del resto de España y de muchos países de Europa y de EEUU”.

“Dónde estaba Iglesias en los momentos más difíciles”

Ayuso se ha preguntado dónde estaba Iglesias “en los momentos más difíciles”, a qué residencia o a qué hospital ha ido y ha remarcado que no les ha ofrecido su ayuda. Lo que hace el líder de Podemos es, a su juicio, “bochornoso, ofensivo y deleznable”. “Este Gobierno ha estado centrado, el que no ha estado centrado es él que no intenta más que hacer daño y politizar el dolor”, ha dicho a continuación.

La dirigente madrileña ha desvelado que pensará emprender acciones legales contra él y ha alertado de que ese camino “solo lleva al odio”, que es “lo que siempre representa su partido político”.

Ayuso ha considerado que Iglesias “no ha hecho absolutamente nada por los mayores ni por la Sanidad y ha subrayado que “en los momentos más difíciles no ha estado a la altura”. “Cuando los demás nos hemos dejado la salud y hemos estado a pie de calle, él estaba en su mundo maravilloso y ostentoso, dando lecciones y predicando y ahora dividiendo a la sociedad y haciendo daño”, ha trasladado.