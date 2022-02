Ayuso: "La dirección nacional ha actuado contra mí"

No obstante, apenas una hora más tarde, Génova ha salido al contraataque con una comparecencia del secretario general del Partido Popular , Teodoro García Egea. El número dos de Casado ha desmentido que la cúpula del partido esté detrás haya contactado o ordenase contactar con ningún detective. No solo eso, ha anunciado que le abrirán un expediente informativo a Ayuso por las “ataques, infundios y calumnias” y que incluso están estudiando ejercer otras “medidas legales”.

Ayuso señala a Casado

Con nombre y apellidos. Ayuso ha aludido directamente al presidente del PP, Pablo Casado, del que ha asegurado que las informaciones que se están publicando salen de su entorno y “que él no desmiente”. La dirigente regional ha asegurado que estas declaraciones “son lo peor que se puede esperar de los políticos” y que están motivadas por su aspiración a liderar la formación en la Comunidad de Madrid.

“Que la oposición me ataque es lógico, pero que lo haga la dirección de mi partido porque quiero presentarme al congreso del PP de Madrid es insensato”

“Que la oposición me ataque es lógico, pero que lo haga la dirección de mi partido porque quiero presentarme al congreso del PP de Madrid es insensato”, ha subrayado, reiterando que tan solo quiere que se dé voz a la militancia. También se ha pronunciado claramente sobre las informaciones que se habían venido registrando en los últimos meses, en pleno tira y afloja entre su entorno y la dirección nacional, para crear “un dosier contra mí”.

Directamente, ha reconocido que tenía constancia de todos los movimientos, -“hace dos meses conocí el intento de contratar a un investigador contra mi familia y contra mí”-, pero que se mantuvo en silencio para no comprometer al partido. “A pesar de las continuas filtraciones de la dirección nacional del PP contra mi honorabilidad, siempre he sido leal al PP y a su dirección”, ha asegurado.

La reunión en el despacho de Casado y el dosier “filtrado desde Moncloa”

La dirigente regional no ha escatimado en detalles y ha desvelado que tuvo conocimiento de que “la operación es de 2021, de abril”, pero que ella misma se enteró por el propio Casado en una reunión en septiembre mantenida en su despacho en Génova 13. Ha apuntado que se trataba de un encuentro para “hablar de la situación del partido y del congreso”. Entonces, para su “sorpresa”, ha señalado que Casado le comunicó tener constancia de esa “operación” y “que pensaba que era ilegal”.

En este sentido, Ayuso ha lanzado un órdago a Génova. “Espero que la dirección nacional del PP pruebe que yo obligué a hacer ningún contrato con nadie, que ha habido tráfico de influencias o un sólo contrato irregular, que prueben que no soy honrada”, ha exigido.

Sobre el contrato de las mascarillas y su hermano

Ayuso también ha asegurado que el contrato de 1,5 millones de euros para compra de mascarillas en los primeros meses de la pandemia será entregado por los servicios de prensa de la Comunidad y que podrá comprobarse “que no hay nada ilegal”. La presidenta madrileña ha esgrimido que se trata de un contrato “realizado en momentos de pandemia, cuando todos buscaban mascarillas durante la primera ola y no había material sanitario en todo el mundo”.

“Animo a que alguien demuestre que yo me he movido para beneficiarle a él [su hermano] o a alguien de mi entorno personal como siempre se dice de manera maliciosa”

Además, Ayuso ha realizado una firme defensa de su hermano, asegurando que “lleva trabajando como comercial en el sector sanitario 26 años, mucho antes de que yo entrara en política”. Así, ha destacado que “nunca le he ayudado a conseguir absolutamente nada en su vida laboral y animo a que alguien demuestre que yo me he movido para beneficiarle a él o a alguien de mi entorno personal como siempre se dice de manera maliciosa”.